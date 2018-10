'Ziekenhuizen blij met personeel van failliete ziekenhuizen'

Ziekenhuizen in de omgeving van de failliet verklaarde IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaart staan te trappelen om het ontslagen personeel aan te nemen.

Het Financieele Dagblad schrijft dat er bij het Amsterdamse UMC twintig vacatures openstaan voor specialistische verpleegkundigen. Die kunnen volgens het ziekenhuis goed vervuld worden door het ontslagen personeel.

Ook het St. Jansdal in Harderwijk staat te springen om extra personeel van de IJsselmeerziekenhuizen. Het ziekenhuis vraagt ontslagen medewerkers om te solliciteren. Het is namelijk druk op de poli's nu de andere ziekenhuizen gedeeltelijk gesloten zijn.

Klaarstaan

De krant meldt dat bestuurders van andere ziekenhuizen het faillissement al zagen aankomen en klaarstonden om het ontslagen personeel over te nemen. "Zij staan klaar om in het gat te springen", zeggen diverse bestuurders tegen het Financieele Dagblad.

Afgelopen donderdag zijn de IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad, Emmeloord, Urk en Dronten failliet verklaard. Ook het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, van dezelfde eigenaren, is failliet.

Patiënten moesten halsoverkop verhuisd worden.