Aandelenbeurzen gaan bergafwaarts, 'maar geen reden voor crisis en paniek'

Met de kwartaalcijfers van veel bedrijven is op zich niet zo heel veel mis. Er verschijnen hooguit 'scheurtjes' in omzet en winst van bedrijven. De meeste Amerikaanse bedrijven doen het goed. "De economie draait daar als een tierelier. Alleen in Europa valt het cijferseizoen licht tegen, maar de economie vertraagt slechts van uitzonderlijk sterk in 2017 naar meer trendmatig in 2018 en dat is wennen", zegt Van Leenders.

De beurshectiek is een overreactie, meent hij. "De winstwaarschuwingen van bedrijven lijken onderhavig aan kuddegedrag. Het is een mooi moment om de verwachtingen wat te temperen. Beurzen krijgen het dus moeilijker, maar wij denken dat er op dit moment sprake is van een overreactie."

"Beleggers en media kijken helaas nogal vaak naar de korte termijn", zegt beleggingsspecialist Jim Tehupuring van ProBeleggen. "Economische cycli zijn van alle tijden en we krijgen heus weer een periode van mindere groei of krimp, maar de eerste de beste beurscorrectie bestempelen als een crisis is natuurlijk veel te voorbarig. In 2015/2016 hadden we een 'China-crisis' en was iedereen in paniek omdat de groei in China wel eens zou kunnen dalen van 8 naar 6 procent. De beurs verloor 25 procent. Het waaide allemaal gewoon over."