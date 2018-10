Exitpoll: meeste Ieren willen verbod op godslastering uit de grondwet

Een meerderheid van de Ieren heeft zich in een referendum uitgesproken voor het schrappen van het verbod op godslastering uit de Ierse grondwet. Uit een exitpoll van de Ierse omroep RTÉ blijkt dat ruim 71 procent van de Ieren voor de verwijdering van het grondwetsartikel heeft gestemd. Ruim 26 procent wil dat het verbod gehandhaafd blijft.

In de Ierse grondwet staat dat het verboden is om "godslasterlijke, opruiende of onfatsoenlijke" taal uit te spreken of te publiceren. Overtreders kunnen bestraft worden met een boete tot 25.000 euro, al is dat in de praktijk nog nooit voorgekomen.

Zelfs de Anglicaanse en de Katholieke Kerk noemden het grondwetsartikel voorafgaand aan het referendum sterk gedateerd. Ook de Ierse minister van Volksgezondheid zei vorig jaar dat hij de wet absurd en gênant vond.

Stephen Fry

De laatste keer dat iemand in Ierland werd vervolgd voor godslastering was in 1855, nog voordat Ierland een grondwet had, en de laatste veroordeling was in 1703. Om veroordeeld te worden, moet worden aangetoond dat de godslasterlijke tekst zeer beledigend is voor een religie en moet bewezen zijn dat de tekst ook zo was bedoeld.

Veel Ieren kwamen er pas drie jaar geleden achter dat godslastering überhaupt in de grondwet wordt genoemd. In dat jaar werd komiek Stephen Fry op televisie geïnterviewd over de betekenis van het leven. Fry noemde God in dat interview maniakaal, stom, grillig, kleinzerig en ontzettend egoïstisch. Een kijker stapte daarop naar de politie, die een onderzoek begon, maar tot vervolging kwam het niet.