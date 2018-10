Spanje sluit kolenmijnen

In Spanje gaan voor het einde van dit jaar bijna alle kolenmijnen dicht. De regering trekt daar 250 miljoen euro voor uit. Dat geld wordt de komende tien jaar in de mijnregio's geïnvesteerd.

Het plan is onderdeel van het klimaatbeleid van de regering. Volgende maand presenteert het kabinet van de linkse premier Sánchez een 'nationale klimaatagenda'. Eerder werd al een omstreden heffing op zonne-energie geschrapt.

Door de sluiting van de mijnen verliezen meer dan duizend mensen hun baan. De Spaanse mijnen zijn al jaren niet meer rendabel, maar zijn op de been gehouden door miljardensteun van de overheid.

Vervroegd pensioen

De sluiting is nu mogelijk geworden door een overeenkomst met de vakbonden, die lang tegen de sluiting hadden geprotesteerd. De bonden zijn er enthousiast over, schrijft The Guardian.

Zo zijn afspraken gemaakt over een vervroegd pensioen voor oudere mijnwerkers en over scholing voor jongere medewerkers. De miljoenen die nu zijn toegezegd worden ook gestoken in milieuherstel in de mijnregio's. Ook investeert de regering in vergroening.

Overheidsmijnen

Het akkoord geldt alleen voor mijnwerkers bij mijnbedrijven. Mensen die werken bij overheidsmijnen vallen erbuiten. De onderhandelingen met hen beginnen nu, zegt een overheidsonderhandelaar.

De Spaanse mijnindustrie stelt niet heel veel meer voor. Op het hoogtepunt, in de jaren 60, werkten meer dan 100.000 mensen in Spaanse mijnen. Inmiddels levert Spaanse steenkool nog maar 2 procent van de energiebehoefte in het land.