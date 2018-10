Politie ontruimt tentenkamp met illegale migranten langs A67

De politie heeft langs de A67 bij Bladel een tentenkamp ontdekt. In het bos langs de snelweg stonden zes tenten met in totaal 38 illegale migranten. Onder hen waren volgens Omroep Brabant tien kinderen.

Er was bij de politie een tip binnengekomen dat in de omgeving van het bosgebied bij de Belgische grens een aantal vluchtelingen zou verblijven. Rond het middaguur werd de groep gevonden. De groep is opgevangen in het asielzoekerscentrum in Budel. Ze zijn medisch onderzocht en verkeren allemaal in goede gezondheid.

Zie hier hoe de politie het tentenkamp aantrof en ontruimde: