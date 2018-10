Minister over failliete ziekenhuizen: 'het is voor ons een verrassing geweest'

Voor de bewoners van Lelystad is het wel vreemd dat in hun stad nu geen ziekenhuis meer is. Bruins heeft daarover al contact gehad met burgemeester Adema en commissaris van de koning Verbeek. De curator zegt dat er mogelijk partijen zijn die daar de zorg willen overnemen, maar niets is zeker.

"Er staat niet in de wet dat er in een stad van zekere omvang een ziekenhuis moet staan", zegt Bruins. Er zijn alternatieven in de buurt. "En nu is het ook al zo dat patiënten ervoor kiezen om niet naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis te gaan maar daar waar ze de beste behandeling krijgen."

Het ministerie van VWS blijft dagelijks contact houden met alle betrokken partijen, vanuit het ingerichte crisisteam. Bruins zal de betrokken ziekenhuizen bezoeken zodra hij daar "niet meer voor de voeten loopt".