Geïrriteerde reiziger kiepert piano om op Amsterdam Centraal

Na zijn daad ging de man op een bankje zitten waar hij werd aangehouden. Inmiddels is de hij weer op vrije voeten; hij moet op een later moment voor de rechter verschijnen.

Er staat volgens de NS een nieuwe piano in de hal van het station. "Precies eenzelfde type is weer neergezet", zegt een woordvoerder. "We vinden het belangrijk dat hij er staat, ondanks dat niet iedereen de gave heeft om een klassiek stuk te spelen."

"De een speelt nou eenmaal de sterren van de hemel en soms zit er een kind achter dat even op z'n moeder moet wachten en een paar toetsen aanslaat. Maar je moet 'm wel gewoon heel laten."