Blueszanger en liedjesschrijver Tony Joe White (75) overleden

Whites' carrière begon eind jaren 60 en liep door tot aan zijn dood. In Europa werd hij bekend door zijn optreden op het Isle of Wight Festival in Engeland in 1970. Daar traden toen ook Jimi Hendrix, Miles Davis en The Doors op. Later stond hij samen op het podium met grootheden als Johnny Cash.

White was een van de voornaamste vertegenwoordigers van de swamp rock. Die moerasrock, een combinatie van rock-'n-roll, blues en R&B, ontstond eind jaren 60 in het zuiden van de Verenigde Staten.

White stond bekend om zijn diepe, karakteristieke stem. Zijn laatste album Bad Mouthin', een verzameling van bluesklassiekers, kwam vorige maand uit.