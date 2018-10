Schilderij geveild van 'min G max D Ex[log(D(x))]+Ez[log(1-D(G(z)))]'

Bij een veiling in New York is een schilderij dat is gemaakt door een algoritme verkocht voor ruim 375.000 euro. Veilinghuis Christie's schatte de waarde van het kunstwerk in eerste instantie op maximaal zo'n 9.000 euro. Het schilderij werd gekocht door een anonieme, telefonische bieder.

Het werk draagt de naam Edmond de Belamy. Op het doek is een vage beeltenis van een man uit de achttiende eeuw te zien. Het is gesigneerd met een wiskundige formule.