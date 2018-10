Zware aardbeving bij Grieks eiland Zakynthos 'het was best heftig'

Het westen van Griekenland is getroffen door een aardbeving. Die had volgens het Europese seismologische centrum EMSC een kracht van 6,8.

Het epicentrum lag op zee, zo'n 44 kilometer van het toeristeneiland Zakynthos. De beving vond plaats om 01.54 uur lokale tijd, waardoor veel mensen werden wakker geschud.

'We werden uit bed geschud'

Ook de Nederlander Vicky van der Zee lag in bed toen ze wakker werd door de aardbeving. Ze is met haar familie op Zakynthos vanwege de 70ste verjaardag van haar opa. "Eerst voelden we een minder krachtige aardbeving. Het leek alsof er een droger aanstond, maar een half uur later werden we echt uit bed geschud. Flessen drank vielen uit de kasten, het zwembad overstroomde en de stroom viel uit. Het was best heftig."

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en heeft de beving geen grote schade veroorzaakt. Griekenland heeft geregeld te maken met aardbevingen. Daarom gelden er op veel plekken strenge bouwvoorschriften. Meestal vallen de gevolgen van bevingen daardoor mee.

Het hotel waar Vicky van der Zee verblijft heeft wel wat kleine schade opgelopen. "Er zitten schuren in muren en ik zie dat de grond wat is verzakt. Verder liggen er door het hotel verschillende drankflessen kapot op de grond." Terwijl de gasten buiten moeten wachten, wordt het hotel binnen gecontroleerd. "Daarna mogen we weer terug naar bed. De medewerkers hier hebben ondertussen goed voor ons gezorgd", zegt Van der Zee.