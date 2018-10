Minister: patiëntenzorg failliete ziekenhuizen veilig afgebouwd

De patiëntenzorg bij de failliete ziekenhuizen MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen kan veilig worden afgebouwd, schrijft minister Bruins voor Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer.

De curatoren van beide ziekenhuizen hebben daar afspraken over gemaakt met de zorgverzekeraars, die verantwoordelijk zijn voor de ziekenhuizen.

Het UWV neemt de salarisbetalingen van het personeel in loondienst over. En ook voor eventuele aansprakelijkheidsclaim die voortkomen uit medische behandelingen is een regeling getroffen. De overheid staat garant voor claims die voor eigen risico van de ziekenhuizen zouden zijn.

De Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie houden in de gaten of de zorgverzekeraars zich houden aan hun zorgplicht voor patiënten in de regio's van de ziekenhuizen. Op het ministerie is een crisisstaf ingericht.

Grote gevolgen

De sluiting van MC Slotervaart heeft geen acute gevolgen voor de ziekenhuizen in de buurt. Er zijn voldoende alternatieven in de buurt waar patiënten terechtkunnen, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De norm dat mensen binnen 45 minuten bij een ziekenhuis moeten kunnen zijn, wordt daar gehaald.

Voor het Westfries Gasthuis in Hoorn heeft de sluiting van de Spoedeisende Hulp (SEH) en de afdeling acute verloskunde van het ziekenhuis in Lelystad wel grote gevolgen. Het Westfries Gasthuis wordt hierdoor een 'gevoelig ziekenhuis' ofwel het enige alternatief in de buurt. De SEH en acute verloskunde mogen daar nu onder geen beding gesloten worden.

Professionaliteit

De Inspectie zegt "onder de indruk te zijn" van de betrokkenheid bij hun patiënten en de professionaliteit van de medewerkers van beide ziekenhuizen.

De Tweede Kamer heeft bezorgd gereageerd op de faillissementen. Een meerderheid van de Kamer voelde er niet voor om morgen een Kamerdebat te organiseren, zoals de PVV wilde. Dat wordt waarschijnlijk begin volgende week.