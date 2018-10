'Google verzweeg seksueel wangedrag bedenker Android'

Google heeft aantijgingen van seksueel misbruik tegen Android-bedenker Andy Rubin verzwegen. Dat meldt The New York Times. Rubin werd door een Google-medewerkster beschuldigd van seksueel wangedrag. De top van het bedrijf vond de beschuldiging na onderzoek geloofwaardig en stuurde aan op een vertrek van Rubin.

Hij werd echter niet op staande voet ontslagen, maar bij zijn vertrek kreeg hij behalve loftuitingen ook 90 miljoen dollar mee. Toenmalig topman Larry Page prees hem. "Hij maakte met Android iets heel opmerkelijks, met meer dan een miljard blije gebruikers." De zaak van het seksueel wangedrag kwam verder nooit naar buiten en ook over de aantijgingen zweeg het bedrijf.

Rubin had sinds 2012 een buitenechtelijke relatie met de vrouw. Zij zegt dat hij haar dwong tot seks in een hotelkamer in 2013. Daarop verbrak ze de relatie, meldt The New York Times.

Eigen initiatief

Een woordvoerder van Rubin zegt dat hij op eigen initiatief bij het techbedrijf vertrok. Ook zegt hij dat Rubin niet betrokken is geweest bij wangedrag en dat "iedere relatie van Rubin binnen Google" met wederzijdse instemming was. Page reageerde niet op vragen van de krant, die sprak met meer dan dertig medewerkers en oud-medewerkers van Google over seksueel wangedrag binnen het bedrijf. The New York Times keek daarnaast naar bedrijfsdocumenten en rechtbankstukken.

Volgens The New York Times heeft Google de afgelopen jaren nog een aantal andere gevallen van seksueel wangedrag onder het tapijt geschoven. In de afgelopen tien jaar zouden behalve Rubin nog twee hooggeplaatste medewerkers beschuldigd zijn van seksueel wangedrag. Twee van hen, onder wie Rubin, konden vertrekken maar kregen een flink som geld mee. De derde zou zijn weggepromoveerd.

Huidig Google-topman Sundar Pichai zegt naar aanleiding van het krantenstuk in een mail aan het personeel van zijn bedrijf dat de afgelopen twee jaar 48 mensen bij Google zijn ontslagen vanwege seksueel misbruik. Dertien van hen werkten als senior manager of hoger. "Niemand van hen ontving een vertrekpremie", benadrukt hij.