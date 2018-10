Independer overgenomen door de Persgroep

'Logische stap'

Independer werd in 1999 opgericht als website om verschillende verzekeraars en andere financiële diensten te vergelijken. De website groeide uit tot de marktleider op het gebied van vergelijkingssites voor financiële diensten. Op het moment wordt zo'n 20 procent van de nieuwe zorg- of autoverzekeringen via Independer afgesloten.

De Persgroep, het grootste mediabedrijf van Nederland, zegt dat de overname voor hun een logische stap is. Zij zien de media en dienstverlening als twee sectoren die altijd met elkaar te maken hebben gehad: vroeger door vacatures en advertenties in kranten en nu door ook zelf diensten te verlenen. Zo is de Persgroep al eigenaar van onder andere vacaturewebsites als Nationale Vacaturebank en Intermediair, maar ook van websites die zich richten op de automarkt en techmarkt.

Onafhankelijkheid

Hoewel de naam wel doet vermoeden dat Independer onafhankelijk is, zijn daar in het verleden vraagtekens bij geplaatst. Het bedrijf handelt naar eigen zeggen "geheel onafhankelijk en objectief", maar vanuit verschillende hoeken is daar kritiek op. In 2010 klaagden verschillende verzekeraars dat bedrijven die commerciële banden hadden met Independer een voorkeursbehandeling kregen op de website.

Even later werd de vergelijkingssite overgenomen door verzekeraar Achmea, waardoor de onafhankelijkheid al helemaal onder druk kwam te staan. De vergelijkingssite zei daarover: "Het is voor Independer van wezenlijk belang dat de samenwerking met Achmea niet van invloed is op haar onpartijdige positie." Ook nu ontkent het bedrijf nog steeds stellig dat de banden met Achmea invloed hebben gehad op de onafhankelijkheid van zijn adviezen.

Met de overname door de Persgroep zet Independer dus een belangrijke stap richting het doven van de kritiek op afhankelijkheid van het bedrijf.