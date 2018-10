Tbc-diagnose bij kinderen wordt veel eenvoudiger

De poeptest is eerst op bruikbaarheid onderzocht in een laboratorium in Ethiopië. Een Franse farmaceut wilde de kwaliteit van zijn eigen tbc-test vergelijken met de test van KNCV. De ontwikkeling van de poeptest heeft KNCV ongeveer 10.000 euro gekost. In die van de Franse farmaceut zijn miljoenen geïnvesteerd. "Onze test kwam er veel beter uit", zegt Van Weezenbeek. "Daarom hebben de Fransen ons tot op heden verboden die gegevens te publiceren."

De Franse test bleek een betrouwbaarheid te hebben van 74 procent, de poeptest haalde 100 procent. Dat was in het laboratorium, maar ook in een klein onderzoek in patiëntjes in Indonesië bewees de poeptest zich. In een ziekenhuis in Bandung werden 36 kinderen met een verdenking op tuberculose op twee manieren getest: met behulp van sputum en met poep.

Van alle kinderen van wie het sputummonster positief was voor tuberculose, was het poepmonster dat ook. Maar van drie kinderen die een negatieve testuitslag hadden van het sputummonster, bleek in het poepmonster wel degelijk tuberculose aantoonbaar.

Hoe verder?

Op korte termijn gaat KNCV met geld van de Amerikaanse ontwikkelingshulporganisatie USAID de poeptest op grotere schaal inzetten in Indonesië en Ethiopië. Dat moet meer data opleveren. Het moet de WHO ervan overtuigen de richtlijnen zo aan te passen dat de poeptest in de nabije toekomst wereldwijd de standaardmethode wordt om kinderen op tuberculose te testen.

De GeneXpert is op steeds meer plekken aanwezig. In Nigeria zijn er bijvoorbeeld al honderden exemplaren van het apparaat in gebruik. Volgens Van Weezenbeek kost de GeneXpert ongeveer duizend euro en de patronen tien euro. "Die kosten worden voor arme landen vooral gedragen door internationale fondsen en goede doelen stichtingen."