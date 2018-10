No Surrender-oprichter Otto krijgt zes jaar celstraf

De rechtbank in Breda heeft Klaas Otto veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. Hij is schuldig bevonden aan de afpersing, mishandeling en bedreiging van twee autohandelaren en het witwassen van 1,3 miljoen euro.

De oprichter van motorclub No Surrender stond terecht voor onder meer brandstichting, witwassen, afpersing, mishandeling en bedreiging. De rechtbank zegt zwaar te tillen aan de geweldsdelicten.

"Hij dwong zijn slachtoffers met grof geweld tot het afgeven van grote geldbedragen en voertuigen. Een van de slachtoffers werd met een stok geslagen, opgesloten in een hok en gedreigd met de verkrachting van zijn vrouw door leden van de motorclub van de verdachte", zegt de rechtbank.

"Een ander slachtoffer hield blijvend lichamelijk letsel over aan een mishandeling en kreeg te horen dat de oren van zijn kinderen zouden worden afgesneden." De rechtbank concludeert dat rondom Otto sprake was van een "sfeer van angst". Een groot deel van de getuigen heeft geen verklaring durven afleggen.

Hogere eis

De straf die de 51-jarige Otto heeft gekregen is lager dan de eis van tien jaar cel van het Openbaar Ministerie, "onder andere omdat brandstichting en het laten ontploffen van een handgranaat niet bewezen zijn".

Ook heeft de rechtbank ermee rekening gehouden dat Otto zelf slachtoffer was van een schietpartij en "te lang in een zwaar detentieregime heeft gezeten". Otto zat anderhalf jaar in voorarrest, omdat hij een officier van justitie zou hebben bedreigd. Dat is volgens de rechter echter onvoldoende bewezen. Otto mocht het proces tegen hem sinds april thuis afwachten.

Otto zelf spreekt alle beschuldigingen tegen. Zijn advocaten hadden voor het vonnis al laten doorschemeren dat ze in hoger beroep zouden gaan bij een veroordeling.