Dirigeerstokje van Auschwitz-orkest opgedoken

Het orkest speelde als er nieuwe treinen arriveerden, als de gevangenen terugkwamen van hun dwangarbeid en als hoge gasten het kamp bezochten. Op het repertoire stonden Duitse marsmuziek, operettes en werken van Ludwig van Beethoven en Johann Strauss.

Kampbewoners hadden tegenstrijdige gevoelens bij het orkest. Voor de een betekende de muziek een kleine ontsnapping aan de gruwelen, anderen zagen het als een nieuwe vernedering door de nazi's. Voor de muzikanten betekende het werk een kans op leven: als orkestlid ontsnapten ze aan het zwaarste werk en werden ze beter gekleed en gevoed.

Ook Nierychlo is omstreden. Hoewel hij zich inzette voor het lot van zijn muzikanten, was hij als kapo ook hardvochtig en gewelddadig. In 1944 vertrok hij uit het kamp en ging in dienst van het Duitse leger.

Gevangenisstraf

Na de oorlog werd Nierychlo tot 12 jaar cel veroordeeld wegens zijn rol in de Duitse wandaden. Na zijn straf vond hij werk als hoboïst in het Operettehuis van Lodz. Hij overleed in 1977.

Over waar het stokje in de tussentijd is gebleven en hoe het terugkeerde naar Auschwitz, heeft het museum geen details gegeven.