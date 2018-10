Scherpere regels om opleidingen met numerus fixus te laten slinken

Hogescholen en universiteiten beperken vaak de toegang tot bepaalde opleidingen bij te veel inschrijvingen. De instellingen vrezen voor kwaliteitsverlies, omdat er simpelweg onvoldoende docenten, ondersteuning en leslokalen zijn. Ze willen overvolle hoorcolleges en een gebrek aan goede docenten voorkomen.

Inspanningen

Van Engelshoven is nog niet overtuigd dat de instellingen alles doen om een numerus fixus te voorkomen. In de toekomst moet een dergelijk besluit "adequaat" zijn onderbouwd, schrijft ze. Er moet aangetoond zijn dat "voldoende inspanningen" zijn verricht en dat er met andere opleidingen is geprobeerd om samen een oplossing te verzinnen.

Ook wil ze dat instellingen in sectoren waar tekorten zijn, zoals technische opleidingen, meteen aan de slag gaan om te voorkomen dat het daaropvolgende jaar studenten geweigerd moeten te worden.

Slinken

Als dit niet gebeurt, kan ze besluiten tot het blokkeren van een numerus fixus, maar zover is het nog niet. "Ik voorzie dat het aantal opleidingen met een numerus fiscus zal slinken."

De opleidingen geneeskunde en tandheelkunde zijn uitgezonderd van deze maatregel.