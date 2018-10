CNN-baas en Democraten halen uit naar Witte Huis na 'bompakketten'

Het Witte Huis snapt helemaal niet welke impact het voortdurend aanvallen van de media heeft op de maatschappij. Dat stelt CNN-baas Jeff Zucker als reactie op de pakketten met explosieven die naar de redactie van het Amerikaanse medium en enkele Democraten zijn gestuurd.

"De president en vooral perschef Sarah Sanders moeten begrijpen dat hun woorden invloed hebben. Tot dusver hebben ze dat niet laten zien." Trump uit vaker felle kritiek op CNN, onder meer tijdens campagnebijeenkomsten, en beticht het medium van het brengen van nepnieuws. Ook heeft hij journalisten vijanden van het volk genoemd.

CNN is ook boos dat er kort na de levering van het pakket een campagnebrief door Trump's team de deur uit werd gedaan, waarin het medium werd aangevallen. Het hoofd van de campagne heeft zijn excuses aangeboden en zegt dat het gaat om een ingepland bericht, dat automatisch is verstuurd.

Democraten woedend

President Trump reageerde ook op de vondst van de verdachte pakketten: "We willen de verantwoordelijken achter deze verachtelijke daad voor de rechter brengen."

Democraten in het Congres zijn daar niet van onder de indruk. "Het zijn holle woorden, zolang Trump de samenleving blijft verdelen", stellen Nancy Pelosi, leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, en senator Chuck Schumer in een gezamenlijke verklaring. Ze vinden dat Trump fysiek geweld heeft vergoelijkt en Amerikanen heeft verdeeld met zijn woorden en daden.