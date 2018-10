Belgische winkelier is overvallers te slim af: 'Kom vanavond maar terug'

Een winkelier in het Belgische dorp Montignies-sur-Sambre, nabij Charleroi, is aan een overval ontsnapt door zijn belagers om de tuin te leiden. Hij vroeg de overvallers om op een later tijdstip terug te komen, wanneer er meer geld in de kassa zou zitten. De bende van zes gehoorzaamde, en werd later door de politie gearresteerd, meldt Het Laatste Nieuws.

De overvallers liepen zaterdag rond het middaguur de zaak binnen. Twee van hen tilden hun shirts op en lieten hun wapens zien. Didier, de eigenaar van de winkel waar e-sigaretten worden verkocht, wist de bende zijn zaak uit te bluffen. "Ik heb hen duidelijk gezegd: 'Je pleegt geen overval om drie uur. Dat is alsof je om vijf uur 's ochtends een krantenwinkel zou overvallen. Je moet me om half zes overvallen. Als je vanavond terugkomt, kan je 1000 euro buitmaken, of zelfs meer", zegt hij tegen HLN.

'Geen grote lichten'

De goedgelovige overvallers voelden hier wel wat voor en vertrokken weer. Volgens de Belgische nieuwssite belde de winkelier meteen daarna de politie, die ervan overtuigd was dat de bende niet terug zou komen. "Ik heb ze verteld dat ik dacht van wel", zegt de winkelier. "Ik had de indruk dat het geen grote lichten waren."

De valstrik werkte. De overvallers kwamen een paar uur later terug naar de winkel, alwaar de politie hen opwachtte. De zes zijn gearresteerd. Een van hen was minderjarig. Ze riskeren allemaal een celstraf.