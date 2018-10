Passagiers metro Rotterdam liepen geen gevaar bij asbest in station

De passagiers en de medewerkers die gisteren in het Rotterdamse metrostation Stadhuis waren, hebben geen gevaar gelopen door het vrijkomen van asbest.

Die conclusie trekt vervoerder RET na laboratoriumonderzoek van luchtmonsters. "De waarden die daarin aangetroffen werden, zijn lager dan wat wettelijk is toegestaan", zegt een woordvoerder. "Daar zijn we erg blij mee."

Gisteren werd het metrostation ontruimd en later afgesloten. Bij een verbouwing waren asbestplaten gevonden. Ritten tussen Rotterdam Centraal en de halte Beurs werden geannuleerd.

Station nog dicht

Enkele tientallen metrowagons zijn door het station gereden. Die zijn inmiddels schoongemaakt. De RET was gisteren al begonnen de filters van de metrotoestellen te vervangen, maar stopt daar nu mee. Wanneer het station weer open mag, staat nog niet vast. Eerst moet het asbest worden verwijderen.

De vondst kwam voor de RET als een verrassing, omdat in 2009 nog onderzoek was gedaan naar de aanwezigheid van asbest in het station. Toen werd er niets aangetroffen, schrijft RTV Rijnmond.