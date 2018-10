Nieuwe behandeling kan insuline spuiten voorkomen voor diabetespatiënten

"Bij die mensen zien we een dag na de operatie, voordat ze ook maar een kilo zijn afgevallen, een spectaculaire verbetering van de bloedsuikerspiegel. Dat heeft ons op het spoor gezet."

Met insuline stoppen

Nu wordt er verder onderzoek gedaan naar de behandelmethode. "Want de vraag is nu of dit een blijvende behandeling is, of dat het iets is dat je moet blijven herhalen - iets dat in theorie natuurlijk ook moet kunnen. Als het effect van deze behandeling langer dan twaalf maanden aanhoudt is er iets heel bijzonders aan de gang.

Ook is er al een proef gestart met patiënten in het AMC die al insuline gebruiken. "We hebben daarbij gekeken of we hun insuline dan ook konden stoppen. Dat onderzoek loopt nog, maar daarvan zijn de eerste resultaten echt spectaculair. Het leeuwendeel van de patiënten gebruikt geen insuline meer na deze behandeling. "