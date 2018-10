Poliklinieken VUmc nog zeker tot middag dicht door computerstoring

De computerstoring in het Amsterdamse ziekenhuis VUmc is nog steeds niet verholpen. De storing begon gisteren en legde de spoedeisende hulp en de poliklinieken plat.

Gistermiddag ging de spoedeisende hulp weer open en gezegd werd dat de poliklinieken vanochtend om 10.00 uur weer zouden opengaan, maar dat wordt niet eerder dan 12.00 uur. Later in de ochtend wordt bekend of alle afspraken vanmiddag kunnen doorgaan.

Door de computerstoring kunnen patiƫntendossiers niet worden geraadpleegd, kan het personeel niet inloggen en werkt de e-mail niet.

Acute zorg

"De storing is nog niet opgelost, maar we vorderen wel. Medewerkers krijgen groepsgewijs weer toegang tot de systemen", zegt een woordvoerder van het VUmc. Alle acute zorg functioneert normaal.

Het is niet bekend wat de oorzaak van de computerstoring is.