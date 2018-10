'Veel mis bij afdeling gemeente Amsterdam die openbare orde regelt'

De afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente Amsterdam heeft de eigen beveiliging niet op orde. Er is van alles mis, schrijft De Telegraaf, na een WOB-procedure. De krant heeft rapporten met gevoelige informatie in handen.

Ambtenaren van de afdeling OOV zijn verantwoordelijk voor onder meer de aanpak van criminelen. Ze onderzoeken of die via de horeca misdaadgeld witwassen. Ook regelen ze de veiligheid in de stad op bijvoorbeeld Koningsdag.

Om het werk goed te kunnen doen, beschikt de afdeling over gevoelige documenten als strafdossiers, belastingaangiften en financiƫle gegevens van ondernemers.

Misbruik

Maar er is geen systeem om te achterhalen welke ambtenaren de informatie hebben ingezien en hebben gedownload. "Misbruik van mail, inlogcode en gegevens wordt zo mogelijk", staat in een risico-inventarisatie van de gemeente.

Alle afdelingen van de gemeente Amsterdam zijn in 2016 gevraagd om in kaart te brengen waar fraude op de loer ligt. De informatie die de afdeling OOV aanleverde, werd afgekeurd door toenmalig burgemeester Van der Laan en gemeentesecretaris Van Gils. "Er is onvoldoende gekeken door de ogen van een kwaadwillende medewerker en daardoor zijn de risico's nog onbenoemd", schreven ze.

Niet gescreend

Medewerkers van de afdeling OOV werden niet gescreend en er werd niet bijgehouden wie laptops of telefoons hadden geleend. Ook werd van nieuwe medewerkers geen eed afgenomen en konden oud-medewerkers nog steeds met hun oude toegangspas op de afdeling komen.

Het is niet duidelijk of er ooit iets is misgegaan, omdat er geen logbestanden zijn.

In een intern rapport scoort de afdeling Openbare Orde en Veiligheid op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 5 (goed) als enige afdeling een 1.