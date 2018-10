Trump over dood Khashoggi: 'Slechtste doofpotactie ooit', visa ingetrokken

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo kondigde aan dat visa van Saudische functionarissen die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van Khashoggi worden ingetrokken.

Persbureau Reuters schrijft dat het om 21 personen gaat. Het grootste deel van hen heeft een visum, de rest komt daar niet meer voor in aanmerking. Het is de eerste concrete maatregel van de VS aan het adres van Saudi-Arabië sinds de dood van Khashoggi.

Vooropgezet moordplan

De journalist kwam op 2 oktober om het leven in het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul. Volgens Saudi-Arabië door een uit de hand gelopen ruzie, nadat het land eerst twee weken had verkondigd niets met de zaak te maken te hebben. Saudische autoriteiten hebben inmiddels achttien personen gearresteerd die worden verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van Khashoggi.

De Turken, die net als de Saudi's de dood van Khashoggi onderzoeken, stellen daarentegen dat de journalist met een vooropgezet plan is vermoord door Saudi-Arabië. Het moordplan zou in werking zijn gesteld toen hij zich vier dagen voor zijn dood voor het eerst meldde bij het consulaat om papieren voor zijn huwelijk te regelen.

Er zou vervolgens een doodseskader van vijftien man zijn opgetrommeld en ingevlogen. Volgens de Turken werd Khashoggi eerst gemarteld en vervolgens om het leven gebracht.

Condoleance van kroonprins

Khashoggi schreef in zijn columns in de Amerikaanse krant The Washington Post geregeld kritisch over het Saudische regime en in het bijzonder over kroonprins Mohammed bin Salman.

Vandaag werden onder anderen de zoon en broer van Khashoggi nog persoonlijk gecondoleerd door Bin Salman in Riyad. Het is onduidelijk of de nabestaanden van Khashoggi daar vrijwillig waren.