Bezorgbedrijven dreigen met acties tegen PostNL

Onderaannemers in de pakketbezorging zeggen actie te gaan voeren tegen PostNL. Ze willen hogere tarieven. Onderhandelingen daarover zijn stukgelopen, zegt de belangenvereniging van bezorgbedrijven BVPD. De onderaannemers werken voor PostNL en hebben een of meer voertuigen op de weg. Ze werken alleen of met meerdere bezorgers.

"De 'race to the bottom' van de pakketreuzen is slecht voor de werknemers, slecht voor de zelfstandige pakketondernemers en slecht voor de consument die op goede bezorging rekent", zegt BVPD-voorzitter Willem Snel in een persbericht. "Nu er voor de enorme najaarsdrukte met Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar geen eerlijk tarief komt, gaan 150 leden en hun 2500 werknemers over tot stiptheidsacties."

Pakjesavond

De pakketondernemers dreigen dat pakjes voor Pakjesavond mogelijk pas komen 'als de Sint alweer vertrokken is'. De decemberdrukte zorgt voor veel omzet bij PostNL. Onderaannemers vinden dat de tarieven niet meegroeien met de hoeveelheden pakjes die zij bij de mensen thuis moeten brengen.

PostNL zegt een reëel en concurrerend tarief te betalen. "In de afgelopen tweeënhalf jaar is ons tariefmodel voor ondernemers met meer dan 14% gestegen." Met hoeveel bezorgbedrijven PostNL zaken doet, wil het bedrijf niet zeggen. "Dat is bedrijfsgevoelige informatie."

PostNL heeft zelf 1400 bezorgers in dienst. Dagelijks zijn er 3500 bezorgers op pad namens PostNL.

Vakbond FNV bracht eerder aan het licht dat veel pakketbezorgers zich niet aan de cao voor bezorgers houden. De bezorgbedrijven erkennen dat en geven de schuld aan PostNL. De tarieven voor de onderaannemers zouden niet toereikend zijn voor een gezonde bedrijfsvoering.