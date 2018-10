Rechter: sluiten eetcafe Doesburg om wangedrag eigenaar is terecht

Een eetcafé in Doesburg moet de deuren sluiten vanwege 'slecht levensgedrag' van de eigenaar. De gemeente spreekt van een patroon waaruit blijkt dat hij zijn alcoholgebruik niet onder controle heeft en zijn verantwoordelijkheden als horeca-exploitant niet nakomt. De rechter geeft de gemeente gelijk.

De eigenaar van het café werd in enkele jaren tijd drie keer betrapt op rijden onder invloed. Ook trof een toezichthouder van de gemeente hem onder invloed van alcohol aan in zijn eigen zaak. Verder werd een camper met daarop zijn bedrijfsnaam meerdere keren geparkeerd op een plek waar dat niet mocht en hield hij zich niet aan een glasverbod op het terras tijdens evenementen.

Voor de gemeente was de maat vol. Op 2 oktober werd daarom de vergunning ingetrokken. De eigenaar was het daar niet mee eens en stapte naar de voorzieningenrechter. Maar tevergeefs: de zaak gaat dicht.

'Grote sociale functie'

De ondernemer is diep teleurgesteld. In een brief aan de burgemeester schrijft hij dat zijn zaak al 15 jaar een grote sociale functie heeft binnen Doesburg. Hij wijst op het opleiden van probleemjongeren, het leveren van maaltijden aan ernstig zieke mensen en het organiseren van een kerstmaaltijd voor gehandicapten.

"Geachte burgemeester, dit zijn geen dingen die wij normaal aan de grote klok hangen maar als u mij beticht van slecht levensgedrag mogen deze dingen ook wel benoemd worden. Want is dit nu slecht levensgedrag?"

Hij sluit de brief af met de mededeling dat hij hoopt dat de burgemeester openstaat voor een gesprek over de situatie. Of dat gesprek er ook gaat komen, is nog niet bekend. "Ik ga natuurlijk wel kijken of er een plan B is", zegt de ondernemer tegen Omroep Gelderland. "Maar op het moment weet ik nog even niet hoe en wat."