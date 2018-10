Saudische koning en kroonprins ontmoeten familieleden Khashoggi

De Saudische koning Salman en zijn zoon kroonprins Mohammed bin Salman hebben in een persoonlijke ontmoeting familieleden van de gedode journalist Jamal Khashoggi gecondoleerd.

Onder anderen de broer en zoon van Khashoggi waren aanwezig bij de ontmoeting, die was georganiseerd in hoofdstad Riyad. De nabestaanden van Khashoggi zouden de koning en kroonprins volgens het Saudische persbureau SPA hebben bedankt voor hun medeleven.

Het is onduidelijk of de familieleden van Khashoggi vrijwillig op bezoek waren bij de leiders van het autocratisch bestuurde land.

Het treffen vond plaats tegen de achtergrond van oplopende spanningen tussen met name Turkije en Saudi-Arabië over het lot van de journalist, die in zijn columns in The Washington Post geregeld kritisch schreef over het regime in Saudi-Arabië.

Toespraak Erdogan

Volgens de Saudi's is Khashoggi op 2 oktober om het leven gekomen tijdens een uit de hand gelopen ruzie op het Saudische consulaat in Istanbul, waar hij was om papieren te verkrijgen voor zijn huwelijk.

Turkije bestrijdt die lezing. Zo bestempelde de Turkse president Erdogan vandaag in een toespraak tot parlementsleden van zijn AK-partij de dood van Khashoggi als een "vooropgezette, brute en politieke moord".

Volgens hem hadden de Saudi's het doden van Khashoggi na het eerste bezoek van de journalist aan het consulaat op 28 september nauwgezet gepland.

Hij eiste volledige openheid van zaken van Saudi-Arabië en gepaste bestraffing van de daders die volgens hem in Istanbul moeten worden berecht, omdat Khashoggi in de Turkse stad is gedood.

Koffers met persoonlijke spullen

Beide landen onderzoeken de dood van Khashoggi. Uit het Turkse onderzoek worden dagelijks zaken gelekt naar de media. Zo meldde CNN Turk vandaag dat twee koffers met persoonlijke bezittingen van Khashoggi zouden zijn gevonden in een auto van het Saudisch consulaat.

Die auto stond in een parkeergarage in Istanbul. Turkse onderzoekers zouden met toestemming van de Saudi's de auto hebben doorzocht.

De Britse nieuwszender Sky meldt dat er lichaamsdelen van Khashoggi zijn gevonden in de tuin van de ambtswoning van de Saudische consul. De zender baseert zich op twee bronnen.

De Turkse politie ontkende tegenover de overheidsgezinde krant Daily Sabah die bewering met klem. Er zou nog geen spoor van Khashoggi zijn aangetroffen.