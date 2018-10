Ook Defensie onderzoekt dood van commando in opleiding

Het ministerie van Defensie is een intern onderzoek gestart naar de dood van Mark Ruben, de commando in opleiding die in de nacht van zondag op maandag overleed nadat hij volgens Defensie onwel was geworden bij een training in een zwembad.

Eerder startte de Koninklijke Marechaussee al een onderzoek naar het incident, met als doel uit te zoeken of er bij het ongeluk sprake is van strafbare feiten. Het onderzoek van Defensie wordt verricht door de recent opgerichte Inspectie Veiligheid Defensie (IVD).

Ruben was korporaal bij de Landmacht en wilde overstappen naar de commando's. Minister Bijleveld en staatssecretaris Visser betuigden vandaag via Twitter hun medeleven aan de familie en vrienden van Ruben.