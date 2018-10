Gezochte Frank Masmeijer opgepakt in hotel Breda

Voormalig televisiepresentator Frank Masmeijer is gearresteerd in Breda. Hij werd opgepakt in een hotel in de stad, bevestigt de politie tegenover Omroep Brabant.

"Hij stond internationaal gesignaleerd in ons systeem en als wij hem hier dan zien, dan houden we hem aan", zegt een woordvoerder van de politie. De woordvoerder zegt verder niets te kunnen zeggen over de zaak en verwijst naar justitie in België.

Drugssmokkel

Masmeijer werd vorig jaar door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot acht jaar celstraf en een boete van 48.000 euro voor zijn rol bij de smokkel van honderden kilo's cocaïne. De lading drugs zat verstopt tussen een partij bananen die via de haven van Antwerpen het land binnenkwam.

Op het moment van de uitspraak was de televisiepresentator op vrije voeten. Hij verscheen die dag ook niet in de rechtbank om zijn straf aan te horen. Sindsdien is de Belgische politie naar hem op zoek.

Masmeijer heeft hoger beroep aangetekend tegen zijn veroordeling. Op 16 november buigt het hof in Antwerpen zich over het beroep.