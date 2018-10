Eerst waren de Saudische miljarden welkom, nu is de techwereld stil

Volgens berekeningen van The Wall Street Journaal investeerde de kroonprins sinds 2016 al 11 miljard dollar in Amerikaanse start-ups. Nu vloeit het geld rijkelijk in Silicon Valley, maar dit bedrag is niettemin ongewoon groot. De zakenkrant merkt op dat het nog niet een investeringspartij in Amerika is gelukt om überhaupt zoveel geld op te halen voor het doen van investeringen.

En dat 'hand ophouden' zorgt nu op z'n zachtst gezegd voor ongemak. De WSJ vroeg aan 22 bedrijven die geld hebben gekregen van Softbank of van de Saudi's, om een reactie op de zaak-Khashoggi. Het antwoord was 'geen commentaar' of er kwam helemaal geen reactie. Alleen Uber liet van zich horen: het bedrijf verwees naar het feit dat Khosrowshahi zijn bezoek had geannuleerd en dat hij zich zorgen maakt over de berichtgeving.

"Silicon Valley is heel hypocriet geweest door het accepteren van geld, afkomstig van een antisemitisch land dat homo's vervolgt en vrouwen discrimineert", zegt investeerder Keith Rabois tegen de krant.