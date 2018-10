Topwetenschappers bezorgd om brexit: 'We moeten samenwerken'

Tientallen internationale topwetenschappers, onder wie Nobelprijswinnaars, hebben brandbrieven aan de Britse premier May en voorzitter Juncker van de Europese Commissie gestuurd. Ze schrijven dat wetenschappers uit Groot-Brittannië en de EU na de brexit zo nauw mogelijk moeten kunnen blijven samenwerken.

Onder de ondertekenaars van de brief is ook de Nederlandse Nobelprijswinnaar Gerard 't Hooft. Verder hebben enkele winnaars van de Fieldmedaille, de hoogste onderscheiding binnen de wiskunde, hun handtekening gezet.

"Wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn cruciaal om ziekten aan te pakken en het milieu te beschermen. Om iedereen te kunnen laten meeprofiteren, moeten mensen en ideeën over grenzen kunnen worden uitgewisseld", schrijven de wetenschappers aan premier May.

Eilanden

Zonder nauwe samenwerking ziet de toekomst er volgens de briefschrijvers somber uit. "Investeren in onderzoek en innovatie is essentieel voor de toekomst van Europa. We moeten niet toestaan dat het Verenigd Koninkrijk en de EU als eilanden gaan opereren."

De topwetenschappers hameren erop dat Groot-Brittannië met wetenschappelijke instellingen in de EU moet blijven samenwerken. Na de brexit heeft Groot-Brittannië niet meer het recht om mee te doen aan Europese onderzoeksprogramma's. De ondertekenaars van de brief willen dat er snel een oplossing komt, zodat wetenschappers ongehinderd kunnen blijven samenwerken.