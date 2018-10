Volgens Lonely Planet moet je nu naar deze plekken

Novi Sad wordt gevolgd door Miami, het Nepalese Kathmandu, Mexico City, Dakar in Senegal, Seattle, het Kroatische Zadar en Meknès in Marokko.

Een notering in de top-10 van Lonely Planet zorgt meestal voor drukke tijden. Zo steeg in Rotterdam het aantal toeristen flink, nadat de stad in 2015 op nummer 5 belandde. Ook Texel kreeg meer bezoek van toeristen toen het Waddeneiland in 2016 op nummer 9 stond.

De beste landen

Ook de 'beste' landen heeft Lonely Planet op een rijtje gezet. Zoals hierboven al genoemd, staat Sri Lanka op 1. Dat besluit van de reisgids krijgt kritiek, omdat eerder dit jaar daar nog de noodtoestand werd uitgeroepen vanwege geweld tegen moslims. Toch is Sri Lanka veilig genoeg voor reizigers, zegt een redacteur tegen de Britse krant The Independent. "Het is veiliger voor reizigers en voor de plaatselijke bevolking dan het in jaren is geweest", aldus Joe Bindloss.

Het land wordt geroemd om zijn mix van religies en culturen, de 'tijdloze tempels', de natuur en de groeiende surfscene.