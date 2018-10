PVV sluit zich niet aan bij oud-Trump-strateeg Bannon

Vooral Mischaël Modrikamen moet het ontgelden. Modrikamen is een Franstalige Belgische politicus die Bannons komst naar Europa organiseert. Hij heeft in het verleden aanvaringen gehad met het Vlaams Belang, waarmee de PVV in één Europese fractie zit. Modrikamen wil nu onder meer opiniepeilingen gaan organiseren.

De Graaff: "Hij doet allerlei politieke statements waar wij absoluut niet achter staan. Een organisatie die ondersteunt in de vorm van opiniepeilingen of analyses is prima, maar dat is dan een technische organisatie die zich moet onthouden van politiek."

Modrikamen kondigde gisteren een bijeenkomst aan waarin The Movement wordt gelanceerd. Dat zou in januari moeten gebeuren. De PVV zal daar niet bij zijn, zegt De Graaff. Ook het Vlaams Belang komt niet, zegt Europarlementariër Gerolf Annemans.

Nieuwe tegenvaller voor Bannon

De duidelijke afwijzing van de PVV en het Vlaams Belang is een nieuwe tegenvaller voor Bannon en Modrikamen. De twee hebben grote moeite om hun beweging van de grond te krijgen. Eerder deze maand zei Marine Le Pen van het Franse Front National dat alleen Europeanen de politieke krachten moeten creëren die "Europa kunnen redden". De Zweden Democraten, een andere mogelijke partner voor Bannon, ziet samenwerking ook niet zitten.

Bannon en Modrikamen stelden de officiële start van The Movement al twee keer uit. Eerst zou die eind september plaatsvinden, later werd dat verschoven naar november. Nu lijkt het congres in januari het begin voor The Movement.

De twee spreken inmiddels ook niet meer van het creëren van een Europese supergroep. Modrikamen zei tegen Nieuwsuur: "We gaan opiniepeilingen organiseren en data-analyses maken en die beschikbaar stellen aan de populisten in diverse Europese landen." Met die doelstelling kan De Graaff wel leven, maar hij doet niet mee zolang Modrikamen aan boord is.