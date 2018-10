Door langste zeebrug ter wereld moet een Chinese Silicon Valley ontstaan

De bouw heeft negen jaar geduurd, twee jaar langer dan verwacht, en kostte 20 miljard dollar. De brug is over de Parelrivierdelta gebouwd, die uitkomt op de Zuid-Chinese zee. De verbinding moet de zuidelijke provincie Guangdong een impuls geven. "Deze provincie was vroeger de fabriek van de wereld, waar alle 'Made in China-spullen' gemaakt werden. De nieuwe brug moet elf steden uit deze provincie verbinden met de financiƫle dienstverlening en handelsmarkten in Hongkong en de casino's en het toerisme in Macau", legt De Vries uit. "Dan wordt het gebied rond de baai een soort Silicon Valley van China met veel hightechbedrijven."

Maar volgens critici is dit niet het echte doel van de brug. "De angst is dat de brug geen economische reden maar een politieke achtergrond heeft. Er wordt gezegd dat China zo de voormalige Britse kroonkolonie Hongkong nog meer aan zich wil binden. De inwoners van Hongkong voelen de druk toenemen. China wil Hongkong binnenhalen en de brug is hier een voorbeeld van, zeggen ze."