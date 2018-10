Twee Amsterdammers opgepakt voor internationale drugshandel

In Amsterdam zijn twee mannen opgepakt die ervan worden verdacht dat ze drugstransporten hebben geregeld naar Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

De mannen van 62 en 69 jaar werden vanochtend gearresteerd door twee speciale politieteams. Tegelijk werden op drie plaatsen, onder meer in België, panden doorzocht. Het is niet bekend wat bij die doorzoekingen is gevonden.

Volgens de politie hebben de Amsterdammers onder meer cocaïne, hasj en amfetamine getransporteerd. De Deense politie had om de arrestatie van een van de mannen gevraagd en wil dat hij wordt overgeleverd.

No Surrender

De twee verdachten zouden onder meer betrokken zijn geweest bij een drugstransport in januari van dit jaar naar Engeland. In die zaak zitten een paar leden van motorbende No Surrender vast.