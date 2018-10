Tweesterrenvarken leeft luxer, maar het speklapje is wel flink duurder

Al tien jaar lang verkopen supermarkten vlees met een ster van het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Ruim 800 boeren leveren de kipfilets, hamburgers en speklapjes. Maar deze week heeft de dierenwelzijnsorganisatie een primeur: een boer produceert varkensvlees met twee sterren.

Varkenshoudster Annechien ten Have uit het Groningse Beerta heeft als eerste een varkensstal gebouwd volgens de strenge criteria van de Dierenbescherming. Een investering van miljoenen euro's. "Ja, het is hartstikke spannend voor haar. Ze heeft haar nek enorm uitgestoken en het is de vraag of de consument dit vlees met twee sterren oppikt", zegt directeur Co'tje Admiraal van de Dierenbescherming.

Twee sterren betekent veel meer leefruimte voor de varkens. Ze kunnen naar buiten en beschikken over veel stro. "De varkens kunnen wroeten. Er is gewoon veel meer voor ze te beleven dan in een stal met één ster", zegt Ten Have. "En ook castreren we de mannetjes niet en mogen ze allemaal hun krulstaart houden."

Klanten

De investering wil de varkensboer wel terugverdienen en daar zullen klanten van supermarkten als Plus, Poiesz, Hoogvliet en Deen voor moeten zorgen. Want het tweesterrenvlees is een stuk duurder dan de variant met één ster.

Supermarkt Plus bijvoorbeeld meldt dat een kilo speklapjes met één ster 7,49 euro kost. Voor vergelijkbare speklappen met twee sterren moet de consument bij de kassa 10,90 euro betalen. Dat is 45 procent meer.

Admiraal: "Er is enorm veel durf voor nodig, wat Ten Have heeft gedaan. En wij als burger zijn nu aan zet. Als wij nu eens minder vlees eten maar heel bewust kiezen voor vlees van dieren die een beter leven hebben gehad, dan doen we het goed."