AzG: ebola-uitbraak in Congo verergert, nu 118 doden

Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen meldt dat de uitbraak van ebola in het noordoosten van Congo nog niet onder controle is. Volgens de hulporganisatie neemt het aantal geïnfecteerde mensen nog steeds toe.

De ziekte brak in augustus uit in het grensgebied met Uganda en Rwanda. Sindsdien zijn zeker 202 mensen gediagnosticeerd met het virus, 118 van hen zijn inmiddels dood, meldt AzG.

Artsen zonder Grenzen heeft zo'n 17.000 mensen gevaccineerd en helpt daarnaast bij het veilig begraven van mensen die zijn overleden aan de ziekte. Besmetting van het virus gebeurt via direct contact, maar ebola kan zich ook verspreiden tijdens begrafenissen als nabestaanden intensief contact hebben met het lichaam van omgekomen familieleden.

Wantrouwen

Volgens de hulporganisatie is het cruciaal om het vertrouwen van de bevolking te winnen en goede voorlichting te geven om ebola de kop in te drukken. Ebola-specialist Hilde De Clerck, die net terug is uit het land, zegt dat de bevolking angstig is en hulpverleners wantrouwt. "Mensen denken dat patiënten in de ebolabehandelcentra worden gedood of op zijn minst worden geholpen om te sterven. En dan zijn er altijd geruchten over westerlingen of andere groepen die organen of bloed stelen of de ziekte in de gemeenschap brengen. Sommige mensen geloven dat de infectieziekte wordt veroorzaakt door hekserij. Dat is niets nieuws. Het beste antwoord is goede voorlichting."

In 2007 was er in Congo ook al een grote uitbraak van ebola, toen waren er zo'n 200 slachtoffers. In 2014 werd West-Afrika geteisterd door het virus, in totaal stierven toen meer dan 11.000 mensen, het merendeel in Guinee, Sierra Leone en Liberia.