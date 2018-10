Dode Zee-rollen in museum Washington zijn nep

Een ongemakkelijke mededeling van het recent geopende Bijbelmuseum in Washington. De museumleiding moest toegeven dat vijf van de zestien Dode Zee-rollen in de collectie hoogstwaarschijnlijk nep zijn.

Een team van Duitse onderzoekers is tot die conclusie gekomen. De wetenschappers maakten gebruik van 3D-microscopen, röntgenstralen en een analyse van de inkt. Het museum heeft de rollen uit de collectie verwijderd, maar wil ze nog wel verder laten onderzoeken.

Het museum is amper een jaar open. Bij de grote opening in november 2017 werden er al vraagtekens gesteld bij de authenticiteit van de collectie. Dode zeerollen zijn eeuwenoude religieuze documenten met een collectie van handschriften, die vooral in de jaren 40 van de vorige eeuw werden gevonden in grotten in Israël. De Israëliërs houden streng toezicht op de gevonden exemplaren.

Na de eeuwwisseling kwamen er echter meer dode zeerollen op de markt, maar veel bijbelkenners waarschuwden dat er ook namaak tussen zat.

Het museum in Washington gaat in een verklaring door het stof, maar blijft ook positief. "Hoewel we hadden gehoopt dat het onderzoek tot andere uitkomsten zou leiden, is dit ook een kans om het publiek te onderwijzen over het belang van het nagaan van authenticiteit van zeldzame Bijbelse artefacten."