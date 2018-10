Oud-PvdA-Kamerlid Ina Muller-Van Ast (91) overleden

Voormalig PvdA-politica Ina Muller-Van Ast is op 91-jarige leeftijd overleden. Muller-Van Ast begon pas laat aan haar politieke loopbaan: op haar 39ste kwam ze in de gemeenteraad van Oss. Via de Provinciale Staten belandde ze in 1977 in de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid.

Als woordvoerder volksgezondheid voerde ze, met haar markante lage stem, fel oppositie tegen de liberale en christendemocratische bewindslieden op die post. Na twaalf jaar verliet ze vanwege gezondheidsklachten - "die rotrug" - met grote tegenzin de Kamer.

In 2014 stond ze, 85 jaar oud, nog als lijstduwer op de PvdA-lijst in Oss, om haar partij te steunen in het SP-bolwerk zoals ze zelf zei.