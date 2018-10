Turken mogen opgedoken Saudische auto niet onderzoeken

De Duitse bondskanselier Merkel heeft na de "monstrueuze" dood van Khashoggi de wapenexport naar Saudi-Arabië per direct verboden, in afwachting van een verklaring uit Riyad die complete duidelijkheid verschaft over wat er is gebeurd. Ook de Amerikanen eisen opheldering, alhoewel president Trump vandaag herhaalde dat hij de Saudische investeringen niet op het spel wilde zetten. Ook elders in Europa is met afschuw gereageerd op de gebeurtenissen in Istanbul.