Ook Domburg zucht onder toeristenstroom

Daarnaast worden de huizen die te koop staan vaak opgekocht door investeerders. "Zo is er een Duitse meneer die vier woningen heeft gekocht. Die stopt er een permanente bewoner in en verder wordt het huis volgestopt met acht tot tien gasten", zegt Labrujere.

"En met zo'n mooie zomer als we dit jaar hebben gehad dan is het 's avonds gezellig in de tuin, lekker barbecue├źn en een wijntje drinken. Maar die Domburger die er naast woont die moet 's ochtends om half zeven zijn bed uit om naar zijn werk te gaan. Dus dat tast de leefbaarheid enorm aan."

Jaarbetrekking

Toch heeft het toegenomen toerisme ook voordelen, stelt ondernemer Robert Vreeke. Hij doet in Domburg goede zaken met zijn twee hotels een bed & breakfast en vakantiewoningen. "De laatste jaren gaat het erg goed in Domburg en daar hebben we met zijn allen naar toe gewerkt. We hebben altijd seizoensverlenging gewild hier en dat heeft ook voordelen voor de bewoners. Zo kunnen wij ons personeel nu een jaarbetrekking geven, ze worden niet meer 1 november de deur gewezen."

Wethouder Bert van Halderen haakt daarbij aan. "We praten wel over een omzet van 250 miljoen euro die hier per jaar aan het toerisme verdiend wordt. En dan gaat het niet alleen om hotels, maar ook om winkeltjes en supermarkten. Dat is goed voor de leefbaarheid en de werkgelegenheid."

Illegale verhuur

Maar Van Halderen ziet ook wel dat er problemen zijn en zegt dat de gemeente beter gaat controleren of er wel permanent gewoond wordt in huizen in de stadskern zoals verplicht is.

Ook wil de gemeente iets gaan doen aan de illegale verhuur van woningen. "Je mag hier op dit moment tien mensen in een woning zetten naast een permanente bewoner. Nou die verhouding is wat ons betreft ongelukkig en die willen we aanpassen."

Woensdag wordt het manifest van Labrujere aangeboden aan de Stadsraad.

