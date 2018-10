Maatregelen tegen agenten die taxietje speelden voor studenten

De politie neemt maatregelen tegen agenten die afgelopen weekend hun politieauto hebben gebruikt als taxi. Ze brachten een paar studenten met loeiende sirenes en op hoge snelheid naar huis.

De jongeren waren op stap in Emmen en werden door de agenten in de dienstwagen thuisgebracht. Een van hen maakte vanaf de achterbank een filmpje. Daarop is te zien dat de agent met een flinke snelheid over een rotonde rijdt. De studenten hebben ondertussen grote lol. "Wat een mafkees", zegt een van hen.