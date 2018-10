Bezoekers beklimmen olifantenrots, Wildlands neemt maatregelen

Een groep van ongeveer tien mensen is gisteren op de rotsen geklommen bij het verblijf van de olifanten in dierenpark Wildlands in Emmen. Een woordvoerder van Wildlands noemt de actie "erg gevaarlijk" en zegt dat er maatregelen genomen worden.

Het tafereel werd gezien door Jan de Zwarte, een trouwe bezoeker van het park. "Kom je rustig bij de olifanten kijken, zie je dit voor je gebeuren", schrijft hij op Facebook bij foto's van de groep op de rots.

"Ik dacht maar aan één ding: deze mensen brengen zichzelf en de olifanten in gevaar. Vandaar dat ik ze van de overkant van het verblijf heb toegeschreeuwd om er onmiddellijk af te gaan."

Gevaarlijk

Hij probeerde de betrokkenen nog op te zoeken om ze aan te spreken op hun gedrag, maar hij kon ze niet meer vinden. Daarom heeft hij de foto's op Facebook gezet. Hij hoopt dat de betrokkenen zichzelf herkennen en dat ze beseffen wat er had kunnen gebeuren.

"Ik hoop dat de mensen die hier bovenop de rots stonden nu begrijpen hoe gevaarlijk dit was. Het had ook een heel andere serie foto's kunnen worden wanneer Mekong niet zo'n vriendelijke olifant was geweest."

Wildlands neemt maatregelen

Het is verboden om op de rotsen te klimmen in het park. Dat staat ook op borden. Een woordvoerder van Wildlands laat RTV Drenthe weten dat er na het incident meteen actie is ondernomen door extra toezicht te houden bij de rots.

"We komen met aanpassingen om te voorkomen dat mensen op deze rotsen klimmen", zegt een woordvoerder van Wildlands. "Deze foto's zijn voor ons ook aanleiding om andere punten in het park nog eens grondig na te lopen en ook hier wellicht aanpassingen te doen."