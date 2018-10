Aandeel Philips op de beurs hard onderuit

Het aandeel Philips is op de Amsterdamse effectenbeurs flink onderuit gegaan. Het aandeel sloot op 31,73 euro, een verlies van 8,7 procent.

Beleggers zijn teleurgesteld in de kwartaalcijfers die het technologiebedrijf vanmorgen publiceerde. Philips boekte weliswaar een omzet van 4,3 miljard euro (4 procent meer dan een jaar eerder) en een winstgroei van 17 procent. Maar topman Frans van Houten sprak tegelijkertijd van "voortdurende tegenwind", onder meer door ongunstige wisselkoersen.

"Het aandeel Philips was de afgelopen maanden wel erg gestegen," zegt analist Jos Versteeg van Insinger Gilissen. "Maar zo'n forse koersreactie had ik niet verwacht. Dit heb ik bij Philips in geen jaren meegemaakt." Volgens Versteeg speelt mee dat de financiële markten erg nerveus zijn door toenemende zorgen in de wereld.

Twijfel blijft

Vooral bij het consumentenonderdeel Personal Health vallen de resultaten tegen. De verkoop van slaap- en verzorgingsapparaten blijft achter in de ontwikkelde economieën. En in de opkomende economieën kan het bedrijf de groei niet verzilveren, vanwege dalende valutakoersen.

Volgens Jos Versteegh heeft de Philips-topman in een telefonische toelichting op de cijfers, de twijfel niet weg kunnen nemen. "Het was geen eenduidig verhaal. Beleggers hebben de afgelopen jaren weinig verdiend aan het Philips aandeel. Dus als ze zien dat de risico's toenemen, gaan ze massaal verkopen."