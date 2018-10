Ryanair-cabinepersoneel Eindhoven Airport legt morgen werk neer

Cabinepersoneel van Ryanair op Eindhoven Airport legt morgen voor 24 uur het werk neer. De 40 personeelsleden van de prijsvechter die meedoen aan de actie zijn ontevreden over de aangekondigde sluiting van de Ryanair-basis in Eindhoven.

Vanaf Eindhoven heeft de prijsvechter nu 155 vluchten per week, als de basis opgeheven wordt zijn dat er nog 130. Dat betekent dat er in Eindhoven geen werk meer is voor Ryanair-cabinepersoneel en piloten.

FNV Luchtvaart zegt dat door de staking mogelijk negen tot elf vluchten van en naar Eindhoven Airport worden getroffen. Of de vluchten daadwerkelijk worden geannuleerd, is nog niet duidelijk.

Eindhoven Airport zegt dat vluchten van Ryanair morgen mogelijk vertraging oplopen of worden geannuleerd. Het vliegveld adviseert reizigers zelf contact te zoeken met Ryanair.

Aandeelhouder

De actievoerende cabinemedewerkers overhandigen morgen een petitie aan gedeputeerde Pauli (VVD). De provincie Noord-Brabant is aandeelhouder van de luchthaven en investeerde volgens de FNV miljoenen euro's belastinggeld om onder andere Ryanair naar de luchthaven te halen.

Niet alleen vanuit economisch perspectief vindt de vakbond het niet normaal dat Ryanair zich "van de een op de andere dag terugtrekt". Het stoort de bond ook dat de maatschappij zich niet houdt aan het Nederlandse (arbeids)recht.

Sluiting basis

FNV Luchtvaart hoopt nog altijd dat Ryanair zijn besluit voor Eindhoven Airport terugdraait en heeft een kort geding aangespannen.

Ryanair zelf zegt dat het bedrijf banenverlies wil beperken. Piloten mogen reageren op vacatures bij andere bases van Ryanair. Ook wordt gedacht aan onbetaald verlof voor cabinepersoneel.