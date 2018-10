Het gaat snel met de orkaannamen dit jaar, we zijn al bij de W van Willa

Het orkaanseizoen in de Stille Oceaan verloopt dit jaar zo onstuimig, dat de namen voor orkanen en tropische stormen op dreigen te raken. Er is een alfabetisch lijstje van 24 namen, en meteorologen zijn al aangekomen bij Willa, waardoor alleen Xavier, Yolanda en Zeke over zijn.

Willa is de 21ste tropische storm met een naam dit seizoen, dat loopt van 1 juni tot 30 november. De eerste orkaan van het jaar, Aletta, ontstond op 6 juni en was vijf dagen later uitgewerkt zonder aan land te komen. Onder de stormen die volgden in het gebied, zaten elf orkanen.

Griekse letters

Sinds 1953 wordt gebruikgemaakt van zes vaste lijsten met namen die jaarlijks rouleren. Als het einde van de lijst wordt gehaald, stappen meteorologen over op letters van het Griekse alfabet.

Slechts een keer is dat voorgekomen: in 2005 haalde het Atlantische orkaanseizoen 28 tropische stormen en waren de Griekse letters Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon en Zeta nodig. Voor de Stille Oceaan was zoiets nog nooit nodig.

Aan de andere kant van de wereld kent men dit probleem niet: in het Aziatische deel van de Stille Oceaan gebruikt men vijf lijsten van twaalf namen, die gewoon doorlopen als het eind wordt bereikt.