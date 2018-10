Reuzenmuizen eten miljoenen kuikens op afgelegen eiland

Jaarlijks doden de muizen zeker twee miljoen kuikens, stelt een onderzoeker van de Universiteit van Cork. Daaronder zijn kuikens van verschillende bedreigde vogelsoorten, zoals de tristan-albatros.

Van die tristan-albatros leven er op het eiland nog maar zo'n 2000 exemplaren. De eerste tien jaar leeft de vogel boven zee. Pas daarna zoeken ze een partner voor het leven, met wie ze om het jaar één ei leggen.

Gebeurt er niets, dan is de tristan-albatros over enkele tientallen uitgestorven, voorspelt de onderzoeker. Hetzelfde lot wacht daarna de atlantische stormvogel en de macgillivray- of fiji-stormvogel.

Daarom is er nu een plan ontwikkeld om de reuzenmuizen op Gough in 2020 uit te roeien. Daarvoor is een grote logistieke operatie nodig. Een groot schip zal vanuit Zuid-Afrika twee helikopters en grote hoeveelheden vergiftigde graankorrels meebrengen, die over het hele eiland zullen worden verspreid. Het gif moet de muizen binnen 24 uur doden.

Die methode bleek al eerder al succesvol op 700 andere eilanden over de hele wereld.