'Saudi-Arabië zette dubbelganger in om dood Khashoggi te verhullen'

Een lid van het doodseskader dat de Saudische journalist Khashoggi in het consulaat in Istanbul ombracht, heeft het pand diezelfde dag verlaten in Khashoggi's kleren. Een Turkse functionaris heeft dat gezegd tegen CNN. De nieuwszender heeft bewakingsbeelden gezien die de lezing van de bron ondersteunen.

Op de beelden is te zien dat een man het consulaat op 2 oktober via de achterdeur verlaat, kennelijk in de kleding waarin Khashoggi het pand ruim anderhalf uur eerder was binnengekomen. Hij lijkt ook een valse baard en een bril te dragen.

Later die middag verschijnt de man in dezelfde vermomming op beelden van bewakingscamera's bij de Blauwe Moskee, in het centrum van Istanbul. Weer een half uur later heeft hij zich omgekleed, draagt hij een plastic zak met spullen en is zijn baard verdwenen.

De Turkse functionaris identificeert de dubbelganger als Mustafa al-Madani. Hij zou lid van het team zijn geweest dat verantwoordelijk is voor de dood van de journalist Khashoggi, een criticus van de Saudische machthebbers.

Afleidingsmanoeuvre

Het nieuws over de mogelijke afleidingsmanoeuvre voedt de kritiek dat Saudi-Arabië de zaak heeft willen verhullen. Het land ontkende twee weken lang iets te maken te hebben met Khashoggi's dood en stelde aanvankelijk dat hij het pand ongedeerd had verlaten.

Afgelopen weekend kwam de Saudische regering daarvan terug. De journalist kwam volgens een nieuwe verklaring om het leven na een gevecht met mensen op het consulaat. De minister van Buitenlandse Zaken noemde Khashoggi's dood een grote fout. Achttien mensen zijn opgepakt.

Telefoontjes

De minister voegde daaraan toe dat kroonprins Mohammed Bin Salman niets van de zaak af wist, maar de Turkse krant Yeni Safak trekt dat in twijfel. Rond de tijd dat Khashoggi werd omgebracht, werden vanuit het consulaat vier telefoontjes gepleegd naar Mohammeds kantoor, stelt de krant.

Verschillende landen hebben gezegd dat ze geen genoegen nemen met de Saudische verklaring en willen dat de onderste steen boven komt. De presidenten Macron en Trump spraken gisteravond telefonisch over de kwestie. Volgens een verklaring van het Élysée deelden ze hun zorgen.