Protest tegen bomenkap, banden boswachters lek gestoken

Bij een natuurgebied bij Nijmegen zijn vanmorgen de banden van vijf auto's lek geprikt. Het gaat onder meer om auto's van boswachters. Mogelijk zijn de banden vernield door mensen die de kap van 23 populieren wilden verhinderen.

Er werd ook een bord 'verboden toegang' weggehaald en aan twee toegangshekken werd een extra slot gehangen.

Vandaag is begonnen met het omzagen van de bomen. "Het is te gevaarlijk om ze te laten staan", zegt een boswachter tegen Omroep Gelderland. "Wij zien echt geen andere mogelijkheid, de veiligheid staat voorop."

Snoeien

De tegenstanders zeggen dat Staatsbosbeheer de bomen best had kunnen snoeien. Tot het laatste moment hebben ze actiegevoerd om de kap te voorkomen. "Het zijn prachtige bomen en natuurlijk moet er iets gebeuren als ze gevaar opleveren. Maar dit is wel heel rigoureus", zegt een actievoerder.

Maar volgens de boswachter is de kap onvermijdelijk. "Er lopen gewoon heel veel mensen over de paden en afgelopen zomer is het twee keer bijna fout gegaan toen er grote takken naar beneden vielen", zegt hij. "Uiteindelijk gaan 23 van de 86 bomen weg en we planten er bomen voor terug die langer leven dan populieren."