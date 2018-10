Treinongeluk met 18 doden vastgelegd door bewakingscamera

Taiwan zit na het ongeluk vol met vragen. De president van het land heeft opgeroepen tot een snel en transparant onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Vijf van de acht rijtuigen van de trein belandden naast het spoor. Een treinongeluk in het Aziatische land is een zeldzaamheid: het laatste serieuze incident was in 1981, toen dertig mensen om het leven kwamen.

Ooggetuigen zeggen tegen Taiwanese media dat de trein veel te hard reed. De maximumsnelheid in de bocht is 75 kilometer per uur. Volgens de ooggetuigen probeerde de bestuurder van de trein nog te remmen, maar was dat tevergeefs. De machinist heeft het ongeluk overleefd: hij ligt in het ziekenhuis. Zijn situatie zou niet stabiel zijn.

Ontslag

De treinen waren volgens de Taiwanese spoorwegen in goede staat. Vorig jaar werd er nog groot onderhoud aan de trein uitgevoerd.

De directeur van de spoorwegen heeft zijn ontslag ingediend, een stap die in Taiwan niet ongebruikelijk is in dit soort situaties. Het is onzeker of de directeur ook echt weg moet, of dat hij gevraagd wordt gedurende het onderzoek aan te blijven.

Het treinverkeer op de spoorlijn tussen de oost- en westkust van Taiwan is inmiddels grotendeels hersteld. De Payuma Express is een van de snelste treinen van Taiwan. Hij rijdt 150 kilometer per uur langs de oostkust, een route die populair is bij toeristen en dagjesmensen.